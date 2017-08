Frenan Monarcas al América

Luis Enrique Granados / EFE

Raúl Ruidíaz (c-abajo) de Morelia celebra una anotación ante el América con sus compañeros de equipo durante el juego correspondiente a la jornada 7 del torneo mexicano de fútbol hoy, sábado 26 de agosto de 2017, en el estadio Morelos de la Ciudad de Morelia (México). EFE/Luis Enrique Granados ** Usable by HOY and SD Only **