El recién retirado portero Moisés Muñoz describe su amor por el América

El michoacano Moises Muñoz siempre ha tenido una relación con California. El exarquero de Monarcas Morelia y Águilas del América vivió en el área de la Bahía de los 8 a los 12 años, antes de regresar a México, donde el destino le tendría una sorpresa: ser futbolista profesional con el equipo de sus amores, el América.

Muñoz debutó en 1999 con Morelia y tras casi 20 años del profesionalismo, decidió colgar los guantes de arquero este año. Precisamente, en Los Ángeles recientemente, se retiró en un partido amistoso entre América y Chivas en el histórico Coliseo Memorial.

El pasado fin de semana, Muñoz fue parte de Alianza de Futbol, una serie de visorías de varios jugadores adolescentes a nivel nacional.

En su visita al Sur de California, Muñoz platicó con HOY Deportes sobre sus inicios en el futbol, así como varios otros temas del momento.

¿Cómo se compara el talento que ves en porteros de EE.UU. con los de México?

En México hay muchísimos más jugadores que quieren ser futbolistas profesionales. En México está más desarrollado que aquí. Aunque aquí hay mucho talento y hay casos muy recientes de chavos de padres mexicanos que incluso, han emigrado al futbol mexicano.

¿Cómo te descubre el Morelia?

Fue un poco diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Yo inicié jugando futbol amateur. Después de una temporada de jugar futbol amateur, fueron visores de Monarcas a ver una final de futbol amateur y después de ese partido me invitan a ir fuerzas básicas. Llego a fuerzas básicas y tengo la fortuna de que en un año, ya estaba entrenando con el primer equipo. Viene mi debut muy rápido, tenía escasos meses después de estar en el primer equipo.

Moisés Muñoz en el partido ante Chivas en el Coliseo, junto a sus compañeros.

¿Cómo recuerdas tu debut?

Faltando escasos 12 minutos para que terminara el encuentro. El partido se perdía 4-2 ante el Pachuca. No era el resultado que yo quería, pero ese fue mi debut y así lo recordaré por el resto de mi vida.

¿Cómo eras de niño?

Yo viví aquí en Estados Unidos por cuatro años. Viví desde los 8 a los 12 años. Estuve en cuarto, quinto, sexto y séptimo grado y en ese entonces también practicaba varios deportes, jugaba béisbol, básquetbol y futbol americano. Fue una infancia de mucho deporte, me gustaba jugar todo el tiempo, pero nunca enfocado en un solo deporte. Una vez que regreso a México empiezo a practicar más el basquetbol que el futbol, era el deporte que me apasionaba en ese momento. El futbol empieza a entrar nuevamente a mi vida a los 16 años cuando empiezo a practicarlo de forma amateur.

¿Tienes un equipo favorito fuera del futbol?

Los Toros de Chicago, la era de Michael Jordan era incomparable. Era uno de los motivos por la cual yo usaba el número 23 en la camiseta. Siempre fui fan de los Toros, aunque vivía en el área de la Bahía y también apoyaba a Golden State, que ahorita están haciendo maravillas en la NBA. En otros deportes, en la NFL, soy fan de los 49ers de San Francisco y en el béisbol, de los Atléticos de Oakland.

¿Qué recomiendas a los padres de pequeños futbolistas?

Que los apoyen, que no los condicionen. He visto a muchos padres que de repente son muy incisivos. Que el entrenador les dice una cosa y ellos dicen otra cosa, confunden a los niños. Es importante apoyarlos en sus sueños pero también darle su espacio, no presionarlos porque puede ser contraproducente.

¿De quién aprendiste más como portero?

El primer entrenador de porteros que tuve fue Félix Madrigal, de él aprendí bastante, lo básico, lo elemental de la portería se lo aprendí a él. Luego vinieron otros como [Norberto] Scoponi, que fue de mis primeros entrenadores de portero. Hubo otros técnicos de los que aprendí bastante, como Rubén Omar Romano, quien me dio la oportunidad de quedarme con Monarcas Morealia. Luego vinieron muchísimos como Ricardo Ferretti, [Ricardo] Lavolpe, Miguel Herrera. Hubo muchísimos de los que aprendí bastante.

¿Cómo te has sentido en tu retiro?

Bien, no he extrañado los entrenamientos, los partidos siempre los vas a extrañar, el estar en la cancha. Esa emoción, esa adrenalina, creo que difícilmente lo voy a vivir nuevamente, pero hasta ahorita estoy tranquilo. Estoy disfrutando a mi familia, que es lo que quería y por lo cual me retiré. Estoy contento en ese sentido

Pudiste jugar en otros equipos, Liga de Ascenso, ¿por qué decidiste retirarte?

Porque quería pasar más tiempo con tu familia, el ir a conferencias de padre e hija a la escuelas. En 20 años me perdí varias de esas cosas. Tengo un niño de 14 años. No sé hasta cuanto más va a estar en la casa así que lo quería aprovechar antes de que suceda lo inevitable, que tenga que emigrar de casa. También tengo una niña a la que quiero disfrutar bastante, por eso decidí retirarme.

¿Qué significa para tí el Morelia?

Significa mucho porque es el equipo que me dio la oportunidad de convertirme en futbolista profesional. Siempre voy a estar agradecido con la institución. Soy michoacano, 100% moreliano, mi esposa, mis hijos, mis padres, todos somos michoacanos. Estoy contento y estoy bendecido por eso. Me imagino que la pregunta que me vas a hacer, ‘¿por qué le vas al América?’ Desde pequeño tuve un equipo del cual me identifiqué y ese es el América, en los 80s era una época muy buena para el América. Mi playera del América la tengo desde los cuatro años.

¿Qué disfrutabas más en el América?

Todo, el hecho de portar esa playera, el defenderla con gran amor. Siempre le tuve un gran estima a ese equipo, significó bastante para mí. Era motivo de orgullo el poder portar la camiseta. Era siempre muy especial jugar clásicos nacionales. Todos los equipos le quieren ganar al América.