Dejan fuera a goleador de la MLS para la Copa Oro

Las buenas actuaciones de Erick “El Cubo” Torres, al igual que sus 11 tantos en la MLS, no fueron suficientes para que el mexicano fuera incluido en el equipo azteca que jugará la Copa Oro 2017 en Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Futbol anunció la convocatoria esta tarde:

Porteros: Jesús Corona, Miguel Fraga, Moisés Muñoz.

Defensas: Hugo Ayala, Raúl López, Hedgardo Marín, Alejandro Mayorga, César Montes, Jair Pereira, Luis Reyes, Luis Rodríguez.

Medios: Edson Álvarez, Jesús Dueñas, Jesús Gallardo, Erick Gutiérrez, Jorge Hernández, Jesús Molina.

Delanteros: Martín Barragán, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Ángel Sepúlveda.

Se sabe que dos jugadores del Tricolor pidieron no ser convocados en la concentración de 40 días de México previo a la Copa Oro, debido al largo período de entrenamiento.

“Yo tengo entendido que la convocatoria final no está lista, sé que no es fecha FIFA y que en estas fechas no puedo estar allá. Si me toca estar cuando lo decida la selección y la gente del Dynamo, yo me estoy preparando al cien. Estoy trabajando todos los días al tope y si llega la oportunidad voy a estar listo”, expresó el jalisciense durante la reciente visita del Dynamo a Los Ángeles.

“Cubo” es segundo en la tabla de goleadores con 11 tantos, solamente superado por Nemanja Nikolic, de Chicago, con 14.