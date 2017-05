LA GRAN FINAL: Tigres vs. Chivas ¡actualización en vivo!

Miguel Sierra / EFE

El jugador de Tigres Jesús Dueñas (d) disputa el balón con Michael Lopez (i), de Chivas, hoy, martes 11 de abril de 2017, durante un partido aplazado por la jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano, en el estadio Universitario de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra. ** Usable by HOY and SD Only **