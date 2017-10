Herrera dice que el Monterrey no es imbatible

Si el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Zinedine Zidane no son invencibles, los Rayados de Monterrey también son un equipo al que se le puede ganar.

Miguel Herrera DT del América no ve al conjunto regio como un rival al que se le deba temer, pese a su condición de líder.

"No hay equipo imbatible, ni el Barcelona de Pep, ni el Madrid de Zidane y en su momento tampoco, el Milán de Arrigo Sacchi, que me parece son los tres equipos que han marcado época. A todos los equipos se les puede hacer partido, se les puede ganar, no tenemos que pensar que son imbatibles, es (Monterrey) un equipo bueno al que para ganarle tenemos que trabajar mucho", comentó el "Piojo" en conferencia de prensa.

Herrera explicó que su equipo es tan bueno como cualquiera de los conjuntos del norte, o quizá mejor en algunos puntos, como la portería.

"No se si son mejores (los del Norte), somos dos planteles muy buenos. Podría poner el primer ejemplo; la portería. Hugo (González) se me hace un gran arquero, pero obviamente el mejor arquero que hay en México es (Agustín) Marchesín.

"No creo que haya diferencia, son dos planteles muy buenos, tal vez el de ellos más basto, como Tigres, pero no quiere decir que sean mejores. Creo que tenemos que demostrarlo en la cancha".

Por último el "Piojo" lanzó flores a Antonio Mohamed, a quien consideró un estratega de nivel alto.

"El 'Turco' es una persona espectacular, un gran amigo, extraordinario técnico que ha hecho las cosas muy bien dónde se ha parado, ha trabajado mucho para demostrar que tiene mucha capacidad", sentenció el DT azulcrema.