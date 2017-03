Jugador del Galaxy, protegido por DACA, enfrenta un panorama incierto con el gobierno de Trump

Aunque el jugador dijo que su aplicación fue aprobada hace tiempo, todavía no ha recibido su “mica” y le preocupa que la administración de Trump pueda estar cambiando las reglas en este rubro también.

“Estábamos dejando todo. No teníamos pensado regresar”, recordó Aguilar.

Lo que no provee es una vía legal hacia la residencia permanente. Con el Presidente Trump expandiendo las leyes antinmigrantes de manera agresiva, Aguilar ahora se encuentra inquieto sobre su futuro.

Doce años más tarde, este jugador ya no quiere volver y esta situación tiene al jugador, quien busca establecerse en el medio campo de los galácticos, atorado en la incertidumbre que existe entre su tierra natal y su hogar.

“Para mí, el campo, es como un refugio”, dijo. “Definitivamente cuando veo las noticias y leo las distintas historias y artículos, y me pongo a pensar”.

Miguel fue el único de su familia que estaba lo suficientemente joven para calificar para la protección en contra de la deportación, aunque solo sea de manera temporal. Debido a estas circunstancias, no quiere hablar públicamente sobre sus familiares, solo dice que ellos permanecen dentro del país sin tener un estatus legal.

Pero está claro que los obstáculos con los que tuvo que batallar su madre-primero rescatando a sus hijos de la violencia de Ciudad Juárez, luego tratando de sacarlos adelante en nuevo país en donde no era bienvenida-han influenciado la manera como Aguilar mira el mundo.

“¿Me estás diciendo que porque ella nació en el lado equivocado de esta frontera, ella no ya es vista como un ser humano? Eso me molesta mucho”, declaró el jugador, quien no ha podido ver a su padre desde que se vino de México. “El miedo que produce la posibilidad de que familias sean separadas, es el problema más grande que tengo con todo este tema de la inmigración”.