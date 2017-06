VIDEO: ¿Con esa boquita comes? Captan insulto de Osorio durante el México-Nueva Zelanda

Juan Carlos Osorio, entrenador del Tri, no tuvo un buen día en el segundo partido de México en la Copa Confederaciones de Rusia 2017 ante Nueva Zelanda. No solamente perdía el equipo en el primer tiempo, sino que en una jugada en el que se lesionó Carlos Salcedo en un choque con Chris Wood, el entrenador colombiano pidió que sacaran el balón, algo que no respetaron los jugadores de Nueva Zelanda. Entonces a Osorio se le metió el diablo e insultó en inglés a la banca del representante de Oceanía, al parecer en contra del entrenador Anthony Hudson.

Vaya enojo de Juan Carlos Osorio con Anthony Hudson. pic.twitter.com/wmBSNk5CUk — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) June 21, 2017