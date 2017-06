VIDEO: Aquino deja tirado a defensa de Nueva Zelanda y sirve pase de gol

Javier Aquino fue una pesadilla para la defensa de Nueva Zelanda y con el marcador empatado 1-1, el jugador de Tigres desbordó por el sector izquierdo y sirvió un “pase de la muerte” hacia Oribe Peralta. El jugador del América entonces fusiló al arquero de Nueva Zelanda para poner el 2-1.

COMEBACK COMPLETE.



