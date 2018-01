Decio de María afirma que México puede organizar un Mundial

SASHENKA GUTIÉRREZ / EFE

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Decio de María (i) posa junto al jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera (d) hoy viernes 19 de enero de 2017, durante la presentación de la candidatura de Ciudad de México como sede para la Copa del Mundo FIFA 2016, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutierrez ** Usable by HOY and SD Only **