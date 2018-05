EN VIVO DESDE PASADENA: México vs. Gales en el Rose Bowl

La selección de futbol de México enfrenta a la de Gales en la despedida del Tricolor mexicano en Estados Unidos. El encuentro se disputa en el Rose Bowl de Pasadena, sede de grandes hazañas del Tricolor (y de dolorosas derrotas también).

El Tri de Juan Carlos Osorio tiene un partido más en el Continente Americano cuando enfrente a Escocia en el Estadio Azteca en la despedida en tierras aztecas.

Sigue el partido con las actualizaciones EN VIVO aquí de nuestro editor Eduard Cauich y Armando García Parra con el video:

Para el récord queda que muchos aficionados mexicanos han gritado "Ehhh Pu...." durante cada despeje del arquero Wayne Hennessey en lo que va del partido.

MINUTO 24: Andy King hizo sudar al arquero Corona con este disparo que pasó muy cerca de las redes mexicanas. .

MINUTO 21: javier Aquino intentó y estuvo cerca de abrir el marcador.

MINUTO 20: Sale un lesionado ya por Gales.

MINUTO 9: Javier Hernández estuvo cerca de abrir el marcador, pero no conectó bien.

MINUTO 7: Hugo Ayala se barre y evita la jugada de peligro del equipo de Gales:

MINUTO 5: México intenta en los primeros cinco minutos con este disparo peligros del "Tecatito".

¡Arranca el encuentro!

Así salió el equipo de Gales, obviamente sin Gareth Bale, quien aún está festejando su maravilloso gol de chile en la final de la Champions League:

There's just 20 minutes to go until kick off! Here's a reminder of the #Wales Starting XI. #MEXWAL #TogetherStronger pic.twitter.com/gsa0bBLgCm