PREVIA: México ante un gigante de Europa

La Selección Mexicana tendrá este domingo uno de los retos más grandes bajo la dirección del colombiano Juan Carlos Osorio, cuando enfrente al campeón de la UEFA Euro 2016, Portugal, en el segundo duelo del Grupo A de la Copa Confederaciones de la FIFA Rusia 2017.

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Kazan Arena, en la capital de la República de Tarstán, parte de la Federación Rusa. La batalla entre el monarca europeo y el de la Concacaf está programada para iniciar en punto de las 18:00 horas locales, 08:00 horas del Pacífico.

Este sábado por la tarde ambas escuadras se presentaron en el campo de batalla para realizar su último entrenamiento antes del arranque del duelo, aprovechando el acercamiento con la prensa para hablar sobre lo que les espera en el duelo.

Portugal no es Cristiano Ronaldo: Osorio

De acuerdo al entrenador del Tri, "Portugal no es Cristiano Ronaldo. Vamos a tratar de tener una defensa sólida, una defensa que haga coberturas dobles en las bandas y tratar de nosotros controlar el juego a través de la pelota".



Agregó diciendo que espera "un rival muy difícil; colectivamente me atrevería a decir que es una de las mejores selecciones del mundo, jugando 4-3-3 con tres delanteros de muy buen nivel".

Fernando Santos evita hablar del caso CR7

Para el director técnico de Portugal, dos Santos, la oncena lusitana no es "favorito a nada. A mi lo que me interesa es que mi equipo tenga concentración y enfoque total". Abordado por los medios sobre el caso de Cristiano Ronaldo, que anunció que saldrá del Real Madrid, no quiso hablar y pidió "disculpas a todos ustedes; comprendo las preguntas pero no voy a responder sobre Cristiano. No estamos aquí más que para hablar de la Copa Confederaciones".



Sobre México declaró que han "visto muchos videos, muchos juegos y es la misma forma de jugar pero nunca la misma formación", por lo que tendrá la incognita de cómo abordar el duelo ante el Tricolor hasta que se sepa la alineación principal.