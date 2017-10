Buscará México enfrentar a Argentina y otros rivales de calidad antes del Mundial

El que el búnker del Tricolor esté en Moscú o el amarrar rivales de la jerarquía de Argentina, ese tipo de tópicos ya forman parte de la planeación de la FMF de cara a la Copa del Mundo, como compartió el secretario general de la FMF, Guillermo Cantú.

"Sí creemos que nuestro búnker o nuestra sede, nuestra base, debería de estar en Moscú. Hasta ahorita no lo puedo confirmar porque hay que cerrar muchos detalles.

"Va avanzada, sí, cuando tengamos mucha más claridad a partir del primero de diciembre tras el sorteo y ver dónde nos toca o contra quién tendremos más claridad", expresó Cantú al ser cuestionado sobre si el búnker del Tri será la sede del Dynamo Moscú.

El directivo aceptó que buscan amarrar contrincantes de la categoría de la Albiceleste.

"Siempre jugar contra Argentina es algo apetitoso y trataremos de buscar rivales de ese nivel y jerarquía porque nos ayudan a crecer, competir internamente y competir contra los mejores del mundo, esa es la idea.

"No quisiera yo especular sobre si tenemos avance o no, por supuesto que es muy atractivo", comentó.

Y por lo pronto ya sueña con una participación histórica del Tricolor en Rusia 2018.

"Le vamos a apuntar a jugar siete partidos, la vara es alta porque en los últimos 24 años no lo hemos podido alcanzar, necesitamos prepararnos para sacar 10", mencionó.

Sin entrar en polémica sobre si le pedirán a los jugadores que militan en la MLS el que se mantengan en ritmo futbolístico al contratarse en otra Liga durante el periodo en que para la competencia, Cantú aceptó que es lo ideal.

"Creo que es lo deseable y creo que ellos lo tienen muy claro. He tenido conversaciones no de ahora con Carlos Vela, con el mismo Gio, con Jonathan que los conozco desde hace muchísimos años. He visto el crecimiento que han tenido como personas y jugadores, la madurez que han venido alcanzando en los últimos años y creo que eso no lo tengo que recordar a través de los medios de comunicación", expresó.