Con rotaciones y fiestas, México entra al baile ante el campeón

Como un niño regañado después de portarse mal, los integrantes de la selección mexicana trataron de explicar la famosa fiesta que realizaron antes de partir hacia Europa, donde encararán la difícil y privilegiada tarea de disputar una Copa del Mundo.

México perdió el pasado fin de semana por 2-0 ante Dinamarca en el último partido previo a su debut mundialista, algo que dejó a un gran número de aficionados con pesimismo.

Los futbolistas aztecas, al igual que su entrenador colombiano, en lugar de estar enfocados al cien por ciento en Alemania, tuvieron que emplear sus energías esta semana al hablar de la parranda premundialista y explicar que están “más unidos que nunca”.

“Estuve consiente de la reunión que iba a tener, llevábamos 19 días de concentración y a parte de ese día íbamos a tener unos 25 a 30 días más de concentración y sabíamos que era importante que ellos tuvieran un tiempo para ellos”, explicó el entrenador Juan Carlos Osorio. “Valoro que siempre hubo honestidad de nuestros jugadores para con nosotros”.

Lo cierto es que los estragos de las fotografías de la fiesta, en la que se ven muchas mujeres interactuando con los jugadores visiblemente borrachos, llegaron hasta Héctor Herrera, probablemente el jugador más talentoso en la media cancha Tricolor. Herrera tuvo que perderse un entrenamiento para aclarar “asuntos personales” con su esposa.

El mismo Javier Hernández trató de explicar lo sucedido durante una charla por internet con los aficionados.

"La realidad fue que hubo una reunión, la cual se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente nos dieron la noche libre, nos dieron el día libre... Yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos asistieron ", aseguró 'Chicharito'. "Otra cosa que me avergüenza, que me da un poco de risa... es que jamás hubo escorts, no se pagó para ningún tema similar a eso... es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron allí y para sus familiares", ha afirmado Hernández, quien luego reflexionó: “Si hubiera la oportunidad de volverlo a hacer, creo que no lo volveríamos a hacer".

Al final, como muchas cosas en el deporte, el recuerdo de estas parrandas se borrará si logran sacar un buen resultado ante Alemania. El Tri terminó cayendo en su último partido de preparación por 2-0 en Copenhague y ha dejado en evidencia su falta de gol en los partidos de despedida en Pasadena y México ante Gales (0-0) y Escocia (1-0), respectivamente. Tanto como Oribe Peralta hasta el mismo Hernández, no pasan por un buen momento y la falta de pólvora en el Tri ha sido evidente.

De lograr un buen resultado, Osorio gozaría un poco de oxígeno pues ha sido sofocado de críticas debido a sus “rotaciones”, un sistema que sido muy popular a nivel de clubes, pero no tanto al nivel de selecciones.

El último antecedente entre alemanes y mexicanos fue el verano pasado en Rusia durante la Copa Confederaciones, en la que el Tri fue barrido 4-1 en semifinales por un equipo “B” de Alemania, que terminó ganando el torneo.

Lo que más ha inquietado a los aficionados mexicanos es la falta de química que ha tenido el equipo, probablemente por la rotación constante de sus jugadores, y la falta de un equipo titular que sea consistente.

Por su parte, los muchachos dirigido por Joachim Löw también han tenido sus problemas. Mesut Ozil y Ilkay Gundogan fueron criticados fuertemente debido a cuestiones políticas. Ambos jugadores de origen turco se metieron en problemas cuando se tomaron una foto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y le entregaron una camiseta del Manchester City y escribieron “Para mi presidente”. Los dos jugadores fueron luego abucheados en partidos amistosos.

“Si eso es bueno o malo es otra cosa”, dijo el director del equipo Olivier Bierhoff, para luego calificar la publicación de los jugadores como algo que no fue “de mala fe e ingenuo”.

En la cancha, Alemania se ha reservado en los amistosos al perder ante Austria por 2-1 y tuvo un triunfo muy apretado por el mismo marcador ante Arabia Saudita.

“El primer partido de la fase de grupos es un punto clave”, dijo el goleador alemán Thomas Muller. “Porque te deja una sensación durante el torneo”.

El Partido

Alemania vs. México

Cuándo: Domingo

Hora: 8 a.m.

TV: Telemundo