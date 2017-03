"México no puede exigir títulos": Osorio

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano del Tricolor, no considera que México tenga la historia como para exigir títulos en las competencias en las que participa.

"Que exijan en Brasil o en Argentina quedar campeones es normal. Y no sólo por la historia. Los brasileños tienen más de 100 jugadores en el extranjero. Nosotros (México) tenemos 13 en Europa", dijo el estratega.

"Por historia esos países han ganado Mundiales o han jugado finales. Es coherente exigir títulos. Por historia, México no puede exigir tïtulos", señaló el colombiano al diario Marca.

"Debemos aspirar a ello, eso sí. Si me lo exigen a mí en particular, no tengo problema, porque es parte de mi trabajo, pero otra cosa es que esté de acuerdo o no. Tengo que aceptar esa responsabilidad que se me exige, pero..."

"México no tiene la competitividad que tienen las grandes selecciones de Sudamérica o Europa. En Concacaf no tenemos eso. No está Argentina ni Brasil. Sólo compitiendo contra ellos, das ese salto de calidad. Y no es el caso de México", puntualizó Osorio.

El Tri encara este verano la Copa Confederaciones y la Copa Oro, ésta última con obligación de ganar el título (aunque al colombiano no le agrade la condición de favorito) y con la situación de presentar un cuadro alterno.

Osorio defendió que con sus rotaciones, varios elementos han tenido oportunidad en la selección.

"Si siguiera este razonamiento, no habrÌan debutado 'players' como Alanís, Araujo, DueÒas, Jesús Corona, Hirving Lozano, Jürgen Damm... Y ahora estos chicos son importantes. Si siempre jugaran los mismos... no habrían salido", señaló.