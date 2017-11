Entrenador de Chivas se va, se va... ¿¡se va!?

El semestre fue de capa caída para las Chivas y la despedida en casa lo fue más: con una derrota contra el Atlas y una entrada de apenas 20 mil espectadores, a pesar de ser el 'clásico tapatío'.

Tras coronarse el torneo anterior, en el presente certamen las Chivas han sido un fracaso: solo 15 puntos de 48 posibles, no estarán en liguilla para defender el título y su plantel se desmorona con un proyecto sin buenos resultados al mando del entrenador argentino Matías Almeyda.

Si en el último partido como locales no le salieron las cosas a los rojiblancos, durante el torneo tampoco les fue bien, pues solo registraron una victoria en casa, la cual se dio en la Jornada 15, cuando le ganaron al Tijuana.

El Guadalajara apenas consiguió en casa solo 7 puntos de 27 posibles y ocupa el penúltimo lugar en la tabla de los peores locales; sólo es mejor que el Querétaro, que registró 5 puntos.

Para mí este paso por México y por Chivas me deja algo maravilloso para toda mi vida" — Matías Almeyda, entrenador de las Chivas

Sin nada para pelear, Almeyda le dio descanso a su equipo y volverñan al trabajo solo para el duelo del cierre en casa del León.

Almeyda dejó entrever que el fin de su paso por el Guadalajara se avecinaba, y habló de lo que la aventura rojiblanca le había dejado en su vida.

"Para mí este paso por México y por Chivas me deja algo maravilloso para toda mi vida, que es poder mirarlos a cada uno de ellos (jugadores) a los ojos y saber que lo que pude decirles se los dije y les he dado la posibilidad de que me lo digan", dijo Almeyda, luego de la reciente derrota contra el Atlas.

Todo huele a triste despedida, que se podría agravar si es que en las reuniones de Alemyda con el dueño del equipo -Jorge Vergara- y el CEO -José Luis Higuera- se decide cortar el proyecto del argentino.