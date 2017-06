Confederaciones 2017: Va México con LO MEJOR que tiene

México irá con sus mejores jugadores a la Copa Confederaciones 2017, un torneo grande donde el entrenador colombiano no se puede arriesgar con experimentos.

La FIFA se adelantó a la selección mexicana y reveló a los 23 convocados por el Tri para la próxima Copa Confederaciones Rusia 2017.

We are only 16 days away from the start of the #ConfedCup. Who are your favourites to take the title in Russia? pic.twitter.com/BEv9eKbugS