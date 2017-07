VIDEO: Messi se 'amarra' al Barcelona

Lionel Messi jugará el resto de los mejores años de su laureada carrera en el Barcelona.

El astro argentino ha accedido a renovar su contrato tres años más, lo que le mantendría en el equipo hasta 2021, según anunció el club español. Para entonces tendrá 34 años y habrá terminado su 17ma temporada en el equipo.

BREAKING Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021. #Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59

Messi firmará “en las próximas semanas” un nuevo contrato que le vinculará al club azulgrana hasta el 30 de junio de 2021, indicó el equipo.

Su contrato actual expira tras la temporada 2017-18.

La ampliación de contrato no fue una sorpresa. Messi ha reiterado que quiere pasar en el Barcelona los mejores años de su carrera, antes de quizá volver a la Argentina que dejó con 13 años para mudarse a La Masía, la cantera del Barcelona.

Su contrato actual expiraba tras la próxima temporada 2017-18, de modo que la junta directiva del club, los jugadores, los aficionados y el nuevo técnico, Ernesto Valverde, podrían respirar más tranquilos durante el verano sabiendo que su estrella se queda.

Leo Messi, by the numbers #Messi2021 pic.twitter.com/3puvy1l3LT

El Barcelona difundió un comunicado en el que describía a Messi como “el mejor jugador de la historia, formado en la cantera, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la entidad y que es el emblema de una era de éxitos extraordinaria e inédita en el fútbol mundial”.

Messi, que cumplió 30 años el mes pasado, es el mayor goleador de la historia del Barça con 507 goles en 583 partidos. Sus títulos con el club incluyen cuatro Ligas de Campeones, ocho títulos de La Liga española y cinco de la Copa del Rey.

El astro argentino hizo su debut en el primer equipo azulgrana a los 17 años en 2004 y se ha establecido como uno de los mejores futbolistas de la historia y ha ganado en cinco ocasiones el Balón de Oro. Pronto comenzará su temporada 14 con el club catalán.

When you hear #Messi is staying at @FCBarcelona four more years #Messi2021 pic.twitter.com/sDvQiBMAGu