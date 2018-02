Lo mejor de la Jornada 9 en Liga MX; América y Santos lideran (Video)

El América empató sin goles el sábado con el Tijuana, se mantuvo invicto y en el primer lugar de la clasificación, tras la novena jornada del Torneo Clausura 2018 del futbol mexicano.

El América tiene 17 puntos, los mismos que el Santos Laguna, que derrotó por 2-0 al Cruz Azul, pero las Águilas (15 anotaciones a favor; 6 en contra) son líderes por mejor diferencia en goles; Santos tiene 16 a favor, 8 en contra.

El líder América no pudo abrir la defensa de los Xolos Tijuana que se metieron al estadio Azteca con el objetivo de no perder y lo consiguieron. En nueve partidos, el mejor equipo del torneo suma cuatro victorias y cinco empates.

El caboverdiano Djaniny Tavares (Santos Laguna), quien anotó un gol en la jornada, llegó a 11 para encabezar a los goleadores.

El francés André-Pierre Gignac (Tigres), el chileno Nicolás Castillo (Pumas) y el paraguayo Carlos González (Necaxa) anotaron su sexto gol en la novena jornada y colocaron en su mira a Tavares.

En la jornada se anotaron 20 goles, seis de jugadores mexicanos; cuatro de argentinos; dos de colombianos; dos de peruanos; uno de chilenos; uno de franceses; uno de ecuatorianos; uno de brasileños; uno de japoneses; y uno de caboverdiano.

