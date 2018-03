Matías Almeyda: fallamos en Seattle

Muy realista y sin perder de vista el tamaño de rival que tiene enfrente, Matías Almeyda consideró que sus Chivas perdieron por la falta de contundencia que vienen padeciendo su ataque.

"En el futbol no se perdona y cuando perdonás, el rival no te perdona y eso es lo que nos está pasando a nosotros desde hace un tiempo, en el primer tiempo tuvimos para irnos uno a cero y seguramente el rumbo del partido habría cambiado, pero fallamos", reveló el "Pelado".

"El equipo estuvo bien físicamente, se mostró dinámico, esta es una Liga que muchos subestiman, pero yo que estoy en el futbol no, sabía que íbamos a encontrar a un equipo muy competitivo en todas sus líneas, con gente muy rápida, gente hábil, con mucho juego aéreo y creo que futbolísticamente estuvimos a la altura.

Almeyda no tuvo empacho en resaltar la calidad de los jugadores claves del Seattle Sounders, quienes marcaron diferencia sobre el nivel colectivo de su Rebaño.

"No me sorprendió el rival porque lo estudiamos bastante, sabía del poderío que tienen en cada línea, es un equipo muy completo, que juegan bien, administran bien el balón, no lo regalan, resuelven muy rápido, la mayoría de sus jugadores son técnicos y rápidos y después tienen a dos con mucha inteligencia como son (Clint) Dempsey y (Nicolás) Lodeiro, que son dos jugadores que no pueden tener un metro de ventaja porque te hacen diferencia y eso pasó", detalló el argentino.

Sobre la ausencia de Rodolfo Pizarro, el timonel aclaró que no lo puso de inicio por arrastrar dolores de abductores.

"No estaba al cien para jugar de titular, traté de utilizarlo en el segundo tiempo sabiendo lo que tenemos por delante", dijo.