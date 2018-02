Mal paso de las Chivas es "culpa de todos"

Tener con el Guadalajara solo un juego ganado en cinco jornadas para estar en la parte baja de la tabla es, para el entrenador argentino Matías Almeyda, el resultado de errores de todos en la organización y no únicamente suyos en su rol de entrenador.

"Por lo general cuando los momentos son negativos, siempre hay que encontrar un culpable, pero yo muchas veces me pregunto ¿por qué?", señaló Almeyda.

Yo jamás desearía que alguien se quede sin trabajo, me parece algo muy bajo" — Matías Almeyda, entrenador de las Chivas

"Es todo compartido, el futbol es así: compartido; el futbol es equipo, acá no es que va a ganar un entrenador o que va a ganar un solo jugador; estamos entre todos y yo tendré mis culpas y mis errores como cualquier ser humano", aclaró el entrenador de las Chivas.

Almeyda lamentó incluso que haya quienes consideren, que los malos resultados obligan a pensar en un cambio de entrenador a medio torneo.

"Yo rezo por ellos", dijo sobre sus detractores.

Las Chivas apenas tienen 4 puntos de 15 posibles, con tres derrotas, dos de ellas en casa.

"Yo jamás desearía que alguien se quede sin trabajo, me parece algo muy bajo, porque acá el que va a decidir si me voy a quedar o no, ese va a ser (el dueño) Jorge (Vergara) y hace menos de una semana hicimos un reportaje juntos y el mensaje era otro".

"Pero bueno, hay intereses para alguno, de poder darle la posibilidad a algún amigo, de que pueda regresar acá, no lo sé", opinó el estratega sin mencionar nombres, ni destinatarios para la indirecta.

Vergara como dueño ha ratificado una y otra vez la permanencia de Almeyda en el timón, mientras que José Luis Higuera, tras el accidentado caso de Oswaldo Alanís, no ha vuelto a declarar en medios, aun cuando se le vio en la Serie del Caribe compartiendo palco con el ex técnico rojiblanco y analista de TV, Fernando Quirarte.

"Yo llegué en un momento de dificultad grande a Chivas y, la gente es libre de pensar y de expresar lo que siente, yo los respeto, cada uno sabe por qué lo hace, con qué interés, con qué intenciones y lo tengo que aceptar", detalló Almeyda.

A pesar de sentirse señalado, el timonel del chiverío ha optado por proteger a sus jugadores, evitando salgan ante la prensa a reconocer sus fallas.

"Siempre trato de que si va a haber un culpable, que sea yo, a los jugadores poder liberarlos para que ellos puedan rendir más", afirmó.

¿Y te ha resultado eso?

"Que los jugadores no se sientan culpables, ellos se pueden equivocar porque nos han dado muchas alegrías y sería injusto recaer sobre ellos".

"Estos son momentos de dificultad que ha que saber aguantar. Todos quisiéramos que sea todo color de rosa, pero no es así", respondió.