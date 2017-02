Matías Almeyda acepta que Jaguares fue mejor que Chivas

Sin pretextos. Matías Almeyda aceptó que Jaguares fue mejor que Chivas.

El técnico admitió los contrastes de su equipo, que pintaba para golear a uno de los principales candidatos al descenso, pero que mordió el polvo tras un terrible desempeño al inicio del segundo tiempo.

"No hay justificación de nada, el primer tiempo fue excelente y el segundo fue malo y el rival nos superó. Venimos a buscar el triunfo, pero el futbol es así, entonces no somos el mejor equipo ni el único ni los peores, somos un equipo que busca a competir"

"Este equipo ha jugado 10 partidos y nunca se había caído, quieras o no el equipo lo reciente, no es justificación, el rival nos superó", mencionó el timonel argentino.

El estratega no quiso dramatizar la derrota, más allá de que su cuadro haya aceptado tres goles en cuatro minutos, exhibiendo un inusual desorden táctico y una frustración como la que llevo a Jair Pereira a agredir a Jonathan Fabbro.

"La obsesión de jugar bien, cometer los menores errores posibles y sacar victorias porque el campeonato es largo y hay que buscar la Liguilla.

"Tengo 25 años en esto y me sucedido este tipo de cosas, no es nada nuevo. Sería anormal que esto fuera cotidiano, repito no somos los peores ni los mejores. Hay que seguir trabajando para mejorar", expresó.

El delantero Alan Pulido exhibió su coraje por las críticas tras la derrota. Guadalajara pudo amanecer como líder; hoy es cuarto de la clasificación.

"Esos que hablan del equipo por el partido que perdimos y revientan sin saber, hace dos semanas estaban calladitos, jaja hipócritas", escribió en Twitter.