Maradona dice que lo 'utilizaron' debido a su adicción a las drogas

En entrevista para Infobae, Diego Armando Maradona habló sobre su pasado con las drogas.

El ex astro argentino dijo que el consumo de sustancias ilegales no es una situación que se limite a un solo sector de la población, pues existen personas que, a pesar de tener otra apariencia, suelen hacerlo.

"En Argentina hay muchos caretas, y todos esos que hoy se inflan los bolsillos de guita están llenos de cocaína también. No se crean que solamente consume el pibe que rasca la olla, no. En Argentina hay gente que toma, y que toma de la buena. Yo sé porqué lo digo, yo he tomado con ellos", expresó el DT de Dorados.

Además, el ex del Nápoles declaró que fue utilizado debido a su problema de adicción.

"Conmigo aprovecharon para salvar a los hijos drogadictos de los diputados y de los dirigentes, pero el tiempo lo curó todo y lo perdona", dijo Maradona.

Por último, Diego Armando dejó en claro su intención de seguir trabajando hasta que su salud lo permita

"Voy a seguir hasta que me den las rodillas. Cuando no me den más, me voy", expresó el "10".