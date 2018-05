Marcelo reconoce que era penal

El lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo, reconoció tras el juego ante el Bayern Múnich que piensa que era penal la jugada en donde el balón le da en la mano, pero que los árbitros se equivocan.

"Es mano, me da en la mano y creo que es penalti. Si digo que no me da estoy mintiendo pero el futbol es así. Yo no hablo de los árbitros pero está claro que a veces se equivoca a nuestro favor y otras veces en contra, pase lo que pase hay que jugar al futbol", dijo.

El defensa también comentó que hay mucha felicidad en el equipo por cumplir con el objetivo de regresar a la Final.

"Estamos muy contentos, era nuestro objetivo llegar a otra final, hemos trabajado y sufrido muchísimo para lograrlo. Ha sido un partido muy duro pero estamos en otra final. Nos hemos medido a un rival muy duro, había mucha tensión por si marcaban y hemos sufrido con mucho trabajo, sabiendo lo que estábamos haciendo", declaró.

"No pienso en comparaciones, el Real Madrid ha tenido muchísimos jugadores buenos. Intentamos hacer todo lo posible para llevar al Real Madrid sin pensar en hacer historia, solo jugar y ganar".

El sudamericano comentó que le da mucho gusto que los siempre criticados Keylor Navas y Karim Benzema hayan sido los factores importantes en las Semifinales.

"Estoy muy contento por Keylor y Karim, merecían tener un partido así. El futbol a veces es difícil, estas bien y fallas, estoy contento por ellos", aseguró en la zona mixta.

"No creo que esté pensando Karim en quitarse un peso de encima. Trabaja mucho para ayudar al equipo, noches malas todos tenemos, en el fútbol un día metes dos goles y otros días fallas. Unos días te aplauden y otros te pitan".