Maradona: Maradona solo hay uno

Cansado de las comparaciones con su compatriota Lionel Messi, el ex jugador argentino Diego Armando Maradona indicó que "Maradona sólo hay uno" y que ya dejen de "hinchar las pelotas".

"Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Lio, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos, pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas", dijo en una entrevista al diario Olé.

El ex entrenador de la albiceleste también comentó que cree que es momento de que la selección le dé un respiro al delantero del Barcelona.

"Sí, yo le daría aire, respiro. Le diría 'jugá en Europa, no viajes más, que no te usen más'. No tendría que ir a un amistoso sólo porque la Selección gana más con él, eso lo hacía conmigo (Julio) Grondona (ex presidente de la AFA) también, ojo, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el chavo. Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata", indicó.

Maradona volvió a decir que le gustaría volver a dirigir a la selección, pero que ahora está concentrado en su nuevo puesto como presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia, pero sí tiene un claro candidato para el banquillo.

"Mirá, si hay que elegir, me quedo con (César Luis) el 'Flaco' Menotti, sin dudas, pero con una versión moderna. Le cambiaría algunas cosas, como el achique. No va siempre, no es un sistema, hay que ser elástico. Después, no hay nada. Todos los nombres que se tiran en la TV son ilusiones. (Diego) Simeone no va a venir", indicó.

"(Mauricio Pochettino) 'Poche' se lo supo ganar. Pero arregló fortuna en Tottenham y les dejo bien claro a los dirigentes que si lo iban a buscar de Argentina, él sólo se quedaba si no le vendían a nadie, y le dejaron todo el equipo".

Maradona aprovechó para criticar a los jugadores que disputaron el pasado Mundial de Rusia 2018 al asegurar que en su época sí lo daban todo por el equipo y preferían la gloria al dinero.

"Los jugadores tienen su parte de culpa, y nunca se hicieron cargo, como nosotros en su momento sí lo hicimos. Son de otra generación.

"La plata está en los bancos, nadie juega con la plata encima. Pero ya en la cabeza te resuena que estás salvado, que sólo tenés que correr y no transpirar la camiseta, como hacíamos en mi época. Si a mí me ponen la plata enfrente y la gloria, yo prefiero quedarme con la gloria. La gloria a mí me va a hacer grande y me va a dar el día de mañana más plata de la que tengo hoy", declaró.