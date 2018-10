Maradona quiere dirigir al Tri

La selección mexicana de futbol aún no tiene entrenador oficial tras el fracaso en el Mundial Rusia 2018, y aún cuando los directivos han entrevistado a 24 candidatos, el puesto sigue vacante... y con un nuevo -y mediático- aspirante: Diego Armando Maradona.

"Ya lo creo que sí", dijo Maradona, actual entrenador de los Dorados en la Segunda División mexicana.

El argentino también aclaró que no le ha pedido a ningún empresario que lo promueva ante la Federación Mexicana de Futbol para conseguir el puesto de seleccionador.

"Me gustaría dirigir a la selección mexicana. Hay intermediarios y gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra en el Tri".

"Nunca me ofrecí a ningún empresario para que me trajera y creo que eso me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en mí", reveló Maradona en el programa 'La última palabra' de Fox Sports

Para Maradona, el futbol mexicano va "en alza", pero aconsejó "no conformarse con vencer 3-2 a Costa Rica", como sucedió el jueves por la noche en un duelo amistoso.

"Hay que buscar nuevos horizontes. Es preferible ir a Europa aunque te metan cinco goles, pero vas a aprender de cada gol", aseguró.

La entrevista se dio en la cancha del estadio Caliente de la ciudad de Tijuana -norte de México- una hora antes de que los Dorados de Maradona se enfrentaran al Tijuana en partido de preparación, en medio de la pausa por la fecha FIFA.