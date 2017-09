Maradona lleva a sus hijas preferidas a juicio

Al parecer, Diego Armando Maradona no repetirá más su clásico latiguillo de “te lo juro por Dalma y Gianinna”, dos de sus hijas, para demostrar la veracidad de sus dichos. La leyenda viviente del futbol desconfía de ambas y está dispuesto a llevarlas ante la justicia por estafa.

“No sé dónde está el problema, si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado”, escribió Maradona el jueves en su página de Facebook después de que su abogado Matías Morla solicitó que ambas mujeres sean citadas a declarar como testigos en el marco de la batalla legal que Diego mantiene contra su ex esposa Claudia Villafañe por dinero.

¿Cuánto es el dinero en disputa? Versiones apuntan a poco más de un millón de dólares.

Maradona le reclama a su ex mujer parte de las ganancias que obtuvo por compra de propiedades y otras empresas que, según el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986, concretó con su dinero.

De acuerdo a varias fuentes, las chicas abrieron una cuenta bancaria a nombre de ellas en Uruguay para esconder el dinero que su madre le habría quitado a su padre.

“A los 56 años quiero lo que coseché”, advirtió Maradona.

Esta demanda distanció a Maradona de quienes fueron durante años las únicas hijas reconocidas por él pese a la existencia de otros dos hijos extramatrimoniales, Diego y Jana.

El ex jugador de Napoli, Barcelona y Boca Juniors tuvo un quinto hijo, Diego Fernando, de su relación con Verónica Ojeda.

“Es una situación fea. Porque de ser verdad, están encubriendo a la madre y optaron en no darle plata que era de él y se la quedaron ellas. Ahí está el problema", explicó Matías Morla, abogado de Maradona, al diario Clarín.

Tras conocerse el pedido del padre, Gianinna publicó en su cuenta de Twitter “la vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar que pasa con vos, mientras tanto sigo viendo tu show!”.

La vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar q pasa con vos, mientras tanto sigo viendo tu show!

Dalma, la mayor de las hermanas, fue más conciliadora. Por la misma red social, compartió una fotografía suya posando junto a un retrato en óleo de su padre y acompañada por la frase “Love u anyway!” (te amo a pesar de todo).

Vine a hacer fotos para GENTE y me encontré con el! Acá se me hizo más fácil comunicarme! Love u anyway! pic.twitter.com/ewVYQGQJmX