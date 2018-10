Maradona cumple 58 años de vida... y no quiere fiesta

De Diego Armando Maradona hay fotografías vestido como mujer, tomando, fumando puro... Eso fue en otros años. Hoy parece apartado del camino del exceso. Lo pregona.

El ex ídolo del futbol, por estos días entrenador de un equipo de Segunda División en México -Dorados de Sinaloa- celebra 58 años de vida.

Pero no quiere fiesta. Quizá no como antes. Hoy es diferente: Quizá reunión con pocos amigos, comida, miles de felicitaciones en redes sociales, un tuit de su equipo con un video de su inolvidable gol en el Mundial de 1986...

Antes de la sesión de este martes con el equipo, Diego compartió en sus redes sociales una foto con un amigo que lo visitó para festejar su cumpleaños.

Maradona se deja ver con un puro, metido en el jersey de Dorados. El amigo con un sombrero de mariachi en color negro.

"El mejor regalo sería ver a mi nieto. No me interesa la fiesta ni cuántos años cumplo. Ayer parecía que tenía 20 y voy por los 58", contó Maradona a la prensa local.

"Los he vivido muchas veces bien y otras mal, pero puedo salir a la calle con la frente bien en alto porque no le hice mal a nadie", dijo Maradona, quien celebra 58 años de vida este 30 de octubre.

Diego aseguró que el día de su cumpleaños trabajará en el sitio donde ha sido feliz la mayor parte de su vida: en un campo de futbol, sobre todo ahora que se encuentra motivado por la buena marcha de su escuadra.

"No me distraigo, lo único que pienso es en Dorados, en los refuerzos que necesitamos y darle la gloria a toda esta gente que viene a alentarnos a nuestra cancha. La plata (el dinero) está bien, pero la gloria no tiene precio", apuntó.

Maradona, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho, Neymar, 'Mágico' González... legendarios futbolistas que incendiaron la cancha con su talento y agrandaron su fama fuera de ella por su afición a la 'vida loca'. Su talento no está en duda. Ni se juzga su vida privada... Esta galería solo es el cuadro de 'honor' de futbolistas MUY habilidosos y MUY fiesteros. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Maradona consiguió su quinta victoria, cuarta consecutiva, al mando de los Dorados al doblegar el sábado en casa al Tampico Madero y no dejó pasar la oportunidad de recordar lo mal que estaba el equipo antes de su llegada.

"El mérito es de los jugadores; yo también me doy una parte, pero cuando llegamos aquí la teníamos muy fea. Si uno miraba la tabla de posiciones era para escapar y no para firmar y ahora las cosas son diferentes. Hay muchachos en el equipo que no tienen idea de su poderío; se los estoy sacando, por eso vamos bien", dijo.

Dorados de Sinaloa ha escalado posiciones de forma exponencial. Cuando Diego Maradona asumió el cargo el 7 de septiembre, ocupaban el decimotercer sitio en la tabla general, con tres puntos.

Ronaldo, Maradona, Cuauhtémoc Blanco, Chilavert y varios más brillaron en la cancha por su calidad, pero llegaron a sufrir por sus problemas con el peso. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Ahora, el equipo se ha colado en zona de liguilla, situados en la séptima plaza con 18 unidades.

Restan dos semanas para que concluya el torneo de segunda división en México y entre en su fase de liguilla.

A los Dorados les queda en el calendario enfrentarse a Mérida como visitantes y recibir a Atlético San Luis. Por ahora se aferran a la posición que les da la oportunidad de seguir peleando por el campeonato.