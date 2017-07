‘Lupillo’ Castañeda recuerda su vida 'sin papeles' en EE.UU. y califica como 'horrible' lo que sucede en Cruz Azul

Hablando sobre su carrera de 20 años en el futbol profesional, el exjugador mexicano Guadalupe Castañeda se emocionó al recordar su paso por las Chivas de Guadalajara, equipo con el que jugó de 2000 al 2003.

“Para mi representó una gran parte de mi carrera. Fue uno de mis anhelos jugar en Chivas, no lo puedo esconder “, dijo ‘Lupillo’ a HOY Deportes el pasado fin de semana durante el torneo Copa Bud Light 6v6 que se celebró en Bell Gardens. “Estaba jugando en mi ciudad, aunque no nací ahí, ahí hice mi vida y carrera. Fue ponerle la cereza al pastel de mi trayectoria”.

Sin embargo, aunque le tiene mucho cariño a los colores rojiblancos, su corazón es complemente celeste. Y por esta razón, prefiere que el Cruz Azul, el club de sus “amores”, se lleve este torneo Apertura 2017 para que evite llegar a las dos décadas sin levantar un trofeo de liga.

“Me inclinó completamente por el Cruz Azul”, indicó sin titubear. “Para un equipo como [este], cinco años sin ser campeón es mucho, 10 son casi una catástrofe y 20 sería increíble. No entiendo que ha pasado con el club. Es muy triste y desesperante. No es feo, es horrible. Espero que no lleguen a los 20 años este diciembre”.

Castañeda, quien también fue miembro del Atlas y del León, jugó ocho temporadas con la Máquina. Formó parte del equipo que conquistó el torneo Invierno 1997, el último campeonato de liga la institución.

En el programa de ESPN Radio Fórmula, conducido por Heriberto Murrieta, se reveló que Jonathan Dos Santos fue pretendido por el América de México y que el mediocampista de contención utilizó ese interés para obtener un mejor contrato con el Galaxy de Los Ángeles. Así lo informó el periodista mexicano John Sutcliffe. El Galaxy estaría anunciando de forma oficial a Jonathan en las próximas horas. En el programa de ESPN Radio Fórmula, conducido por Heriberto Murrieta, se reveló que Jonathan Dos Santos fue pretendido por el América de México y que el mediocampista de contención utilizó ese interés para obtener un mejor contrato con el Galaxy de Los Ángeles. Así lo informó el periodista mexicano John Sutcliffe. El Galaxy estaría anunciando de forma oficial a Jonathan en las próximas horas. See more videos

‘Lupillo’ comentó que a muchos de los jugadores que llegaron a portar la casaca celeste les pesó lucirla.

“La presión de jugar en Cruz Azul es muy grande. Cualquier jugador que llegue tiene que tener una capacidad psicológica muy cab… para soportarla y para intentar ganar cada partido y cada jugada”, explicó.

“Esto es parte de lo que le ha pesado a muchos de los jugadores y por eso no se ha concretado la novena estrella”.

Vivió en Los Ángeles “sin papeles”

Castañeda también recordó cuando en 1985 a los 20 años vino a vivir al área angelina como indocumentado para olvidarse del futbol después que el Atlas lo dejara ir.

“Aquí yo trabajaba en una fábrica de muebles y era árbitro en una liga local, hasta me nombraron ‘el mejor’”, comentó. “Pero no me gustó vivir en Los Ángeles, la vida se me hacía muy aburrida. Era solo estar trabajando y estar encerrado”.

Motivado por el deseo de retomar su carrera, regresó a México poco tiempo después. Los rojinegros le dieron otra oportunidad y finalmente debutó en Primera División. En 1991 volvió a encontrarse en esta ciudad, pero esta vez para jugar con la selección mexicana en el Coliseo. Indicó que este suceso le produjo mucha satisfacción y orgullo.

“Fue algo increíble. Cuando vi el estadio, no lo podía creer”, exclamó. “Ni siquiera se me vino a la mente que había estado por ahí sin dinero. Son cosas de la vida”.