La comunidad latina de Los Ángeles conquista el nuevo estadio millonario de la ciudad

Alrededor de las 4 p.m. de este 29 de abril de 2018, el Banc of California Stadium abrió sus puertas por primera vez a los primeros aficionados, comenzando a escribir una historia muy prometedora en una ciudad futbolera.

Los Angeles Football Club finalmente abrió su estadio a los 22,000 aficionados que vieron por primera vez el inmueble que costó $350 millones.

Entre los aficionados más emocionados estaba Israel Ríos, del grupo Empire Boys, compuesto con más de 30 aficionados que vinieron del área de Inland Empire, como Rancho Cucamonga y Fontana.

Este grupo se formó en 2016 con cinco aficionados y poco a poco se están agregando más integrantes.

“Lo que me gusta de esta equipo es que representa a la ciudad de Los Ángeles, a los hispanos”, dijo Ríos.

Los Empire Boys son parte del 3252, la unión de todo el grupo de porras del LAFC, la cual prendió la zona norte del estadio durante toda la tarde.

“He estado esperando este momento hace tres años, dijo Josef Zacher, presidente del 3252 y vicepresidente del Black Army. “Los Ángeles van a ver algo que nunca ha visto antes. No parece a algo que hemos visto antes, es algo muy especial”.

Alejandro Hernández, un joven aficionado del LAFC comparó su pasión por el LAFC como algo muy diferente al que otros sienten por el otro equipo de Los Ángeles, el Galaxy.

“Esto es más apasionado, más ambiente, más amor, más pasión. Todo es más mejor que el Galaxy”, indicó Hernández, quien piensa que Carlos Vela es el mejor jugador del LAFC.

“Hasta quiero llorar al esperar el ambiente de hoy”, indicó Hernández.

Cientos de aficionados desde las 2 p.m. salieron también de The Base en una fiesta que comenzó desde las 11 a.m. en Boyle Heights, para luego trasladarse a Banc of California Stadium.

Al llegar al estadio, muchos dijeron haber tenido sentimientos que le “erizaban la piel”.

La fiesta luego se mudó adentro del estadio, donde la mayoría de los aficionados vestían camisetas negras y oro del equipo, llegaron paracaídas, el equipo de Bob Bradley recibió aplausos y gritos de apoyo como ningún otro día.