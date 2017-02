Los Ángeles será sede de semifinal de Copa Oro 2017

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) anunció hoy que Los Ángeles ha sido seleccionada como ciudad sede para un partido de Semifinal de la Copa Oro 2017 de CONCACAF el 23 de julio. La 14ª edición de la Copa Oro comenzará el próximo 7 de julio, en el Red Bull Arena, del área metropolitana de Nueva York.

Cada una de las áreas metropolitanas de Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Phoenix será sede de partidos de eliminatoria directa de la Copa Oro de este año. Filadelfia y Phoenix serán sedes de los cuartos de final (jornadas dobles), las cuales estarán llenas de acción. Los Ángeles y Dallas serán las sedes de las dos semifinales del torneo. Las semifinales fueron programadas en ciudades diferentes, después de que, en las ediciones anteriores, estas se habían jugado en una sola ciudad.

Esos cuatro mercados se unen al Área de la Bahía de California como sedes de las rondas decisivas del campeonato continental de este año. El mes pasado, el Levi's Stadium de Santa Clara fue nombrado sede de la final, la cual se jugará el 26 de julio.

El calendario para los partidos de cuartos de final y semifinales se completa de la siguiente manera:





2017 CONCACAF Gold Cup Ciudades Sede y Estadios

Equipos Cabezas de Serie

Grupo A - Honduras

Grupo B - Estados Unidos

Grupo C - México

Fechas y Estadios para la Fase de Grupos

7 de julio, Grupo A – NY/NJ – Red Bull Arena (Harrison, NJ)

8 de julio, Grupo B – Nashville – Nissan Stadium (Nashville, TN)

9 de julio, Grupo C – San Diego – Qualcomm Stadium (San Diego, CA)

11 de julio, Grupo A – Houston – BBVA Compass Stadium (Houston, TX)

12 de julio, Grupo B – Tampa Bay – Raymond James Stadium (Tampa, FL)

13 de julio, Grupo C – Denver – Sports Authority Field (Denver, CO)

14 de julio, Grupo A – Dallas – Toyota Stadium (Frisco, TX)

15 de julio, Grupo B – Cleveland – FirstEnergy Stadium (Cleveland, OH)

16 de julio, Grupo C – San Antonio – Alamodome (San Antonio, TX)



Ronda de Eliminatoria Directa

Cuartos de final - 19 de julio – Filadelfia, Lincoln Financial Field (Filadelfia, PA)

Cuartos de final - 20 de julio - Phoenix, University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ)

Semifinal - 22 de julio - Dallas, AT&TStadium (Arlington, TX)

Semifinal - 23 de julio - Los Ángeles, Rose Bowl (Pasadena, CA)

Final - 26 de julio - Área de la bahía, Levi’s Stadium (Santa Clara, CA)