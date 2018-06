Lopetegui podría debutar como técnico del Real Madrid en México

El Puebla de la liga mexicana quiere que el invitado de lujo para celebrar los 50 años del Estadio Cuauhtémoc sea ¡el Real Madrid.

El rumor tomó fuerza luego que ayer el diario Marca revelara que el campeón de Europa iniciaría su pretemporada el 28 de julio con un juego visitando a los camoteros.

Además, señaló sería el primer duelo del entrenador Julen Lopetegui, quien fue presentado ayer como DT por el cuadro merengue tras su cese de la Furia Roja.

Una fuente cercana a La Franja confirmó a Grupo REFORMA que el club está negociando con la directiva merengue para pactar un juego amistoso como parte del 50 Aniversario del dos veces mundialista.

No obstante, señaló que no es un hecho que el equipo madridista visite la Angelópolis, pero dijo que es una gran posibilidad, aunque no dio más detalles.

La fuente aseguró que la directiva camotera, encabezada por Manuel Jiménez, dará a conocer el juego del 28 de julio contra el actual campeón de la Champions League, si se concreta.

Por lo anterior, el duelo se disputaría en el Estadio Cuauhtémoc como parte de las celebraciones por su 50 Aniversario.

El Real Madrid llegaría en pleno inicio de pretemporada y probablemente sin sus máximas figuras, como Cristiano Ronaldo y Luca Modric, quienes estarían de vacaciones tras su participación en el Mundial.

El Puebla tendría que mover su compromiso de la Jornada 2 del Apertura 2018 para disputar el encuentro.