Arranca el Apertura 2017 para Lobos BUAP

No hay deuda que no se pague y fecha que no se cumpla.

Y esta tarde en el Estadio Universitario, los Lobos BUAP harán su debut en Primera División cuando reciban a Santos Laguna.

De la mano del estratega Rafael Puente del Río, La Jauría espera tener un debut soñado ante su gente y empezar a su sumar por el tema del descenso.

No obstante, enfrente tendrá a un experimentado conjunto guerrero que también querrá iniciar con el pie derecho el Apertura 2017.

En los duelos de pretemporada, no les fue nada bien a los dirigidos por Rafael Puente, pues sumaron más descalabros que victorias.

La Jauría se reforzó con jugadores experimentados, entre los que destacan Javier Maza Rodríguez y Carlos Morales, quienes tendrán que echarse el equipo al hombro en momentos importantes.

Además, tienen la obligación de responderle a la directiva, que les dio una oportunidad más de mantenerse vigentes en el futbol profesional.

Por su parte, el técnico Rafael Puente también recibió la confianza del club para continuar en el banquillo de los Universitarios, en su primera experiencia en el Máximo Circuito, luego de obtener el campeonato en la Liga de Ascenso.

El joven estratega tendrá que demostrar que lo que hizo en la Liga de Ascenso MX no fue obra de la casualidad.