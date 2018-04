Solo en México, Lobos BUAP alista pago para no descender

Si Leones Negros no conquista el ascenso, el lugar 18 para la próxima temporada en la Liga MX estará disponible no por la vía deportiva sino a billetazos.

Hoy, sólo dos clubes tienen la posibilidad de ocupar ese sitio 18 en el máximo circuito que por ahora estaría vacante luego de concretarse el descenso de Lobos BUAP el pasado fin de semana.

Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ya se colocó en la Final del Clausura 2018 en el Ascenso MX, en la cual enfrentará a Tapachula. De vencer y ser campeón tendrá que medirse al ganador del Apertura 2017, Alebrijes de Oaxaca, para consumar su regreso a Primera.

Sin embargo, si el campeón es Tapachula o si después la Final de Ascenso la gana Alebrijes, al no contar ninguno de estos dos con la certificación para ascender, Lobos puede seguir en la Liga MX mediante el pago de 120 millones de pesos, los cuales ya prepara.

"Vamos a esperar a ver lo que pasa. El Reglamento dice que si no asciende UdeG, los otros equipos no están certificados, se tendrá la posibilidad de poner los 120 millones de pesos", indicó Pepe Hanan, miembro del Patronato de Lobos BUAP.

- ¿Está dispuesto Lobos a pagar esa cantidad?

"La Universidad no. No tiene el dinero y aunque lo tuviera no lo va a invertir en el futbol. Sí se está abierto a tener algunos socios comerciales, hacer alianza que ya se han acercado entre tres y cinco grupos importantes, que estarían ellos poniendo los 120 millones de pesos y se generaría una situación tipo lo que tiene Tigres con Cemex, donde la Universidad aporta la franquicia, el estadio, los colores, el nombre, y los señores que vengan de estos grupos van a aportar el capital y el manejo del equipo", afirmó.

"Si UdeG no sube, es una posibilidad muy seria. A estos grupos se les ha dicho que sí, pero para tener una negociación tenemos que esperar. Para hacer caldo de pollo necesitamos tener el pollo primero".

Si Leones Negros no asciende y la BUAP no realiza el pago para quedarse, el Reglamento de Competencia en el Ascenso MX indica que los dos clubes tendrían que permanecer en la Liga de Plata, en espera de una resolución sobre qué otro club podría aspirar a ocupar ese sitio 18 en Primera o si se jugaría con 17 equipos.

Una opción en estudio es una venta de franquicia al mejor postor por parte de la FMF para llenar los 18 cupos, proceso que pasaría por la Asamblea de Dueños.