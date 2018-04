¡Llega la Liguilla con el clásico América vs Pumas!

Completada la fase regular del Torneo Clausura 2018, llega la Liguilla del futbol mexicano con un clásico que acapara miradas: América (2) vs Pumas (7).

Así se completan los choques de la fase final del futbol mexicano:

Toluca (1) vs Morelia (8)

Monterrey (3) vs Tijuana (6)

Santos (4) vs Tigres (5)

Pasarán a semifinales los ganadores de cada serie.

Detalles...

El Toluca terminó con 11 victorias, tres empates, tres derrotas y 36 puntos, siete más que sus más cercanos seguidores, América, Monterrey y Santos Laguna, colocados en los lugares del dos y cuatro. El equipo pasó a cuartos como primer favorito y enfrentará al Morelia, octavo de la clasificación.

El América esperó a último momento para saltar al segundo lugar y así superó por mejor diferencia de goles a Monterrey y al Santos (los tres equipos terminaron con 29 unidades.

Los Pumas, que comenzaron el torneo como líder tras seis fechas y luego se complicó al caer en un bache de ocho partidos sin victoria, volverán a la liguilla tras ausencia de dos torneos y buscarán el octavo título de su historia y primero desde el Clausura 2011.

El caboverdiano Djaniny Tavares (Santos Laguna) se fue en blanco en la última jornada y aún así se confirmó como líder de los goleadores con 14 anotaciones, tres más que el chileno Nicolás Castillo (Pumas UNAM).

El Clausura 2018 significó el adiós como jugador del defensa Rafael Márquez, figura del Barcelona español entre 2003 y 2010, quien solo volverá a la cancha si es convocado a la selección mexicana para los próximos partidos amistosos y el Mundial de Rusia 2018.v

Otro fracaso del Cruz Azul: La Máquina -sin Liguilla por séptima ocasión en los ocho recientes torneos- concluyó el torneo con 22 puntos para ubicarse en el sitio 12 en la primera temporada del portugués Pedro Caixinha como su entrenador. Desde 1997 no gana e título de la Liga MX.

Las Chivas, uno de los grandes equipos del futbol mexicano, no clasificaron a la Liguilla: quedaron en el lugar 17 (de 18) con apenas 15 puntos. Pero el ridículo rojiblanco se maquilla con el boleto al Mundial de Clubes que ganaron tras coronarse en la Concachampions.

Los Lobos BUAP terminaron como el peor equipo: 9 puntos en el presente torneo y con lo sumado el anterior certamen se consumaría su descenso, pero gracias al reglamento del futbol mexicano podrían mantener la categoría si pagan ¡120 millones de dólares!