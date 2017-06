Ligas Pequeñas da reconocimiento a hermano de Joc Pederson

El hermano del jugador de los Dodgers, Joc Pederson, de nombre Champ, recibió un reconocimiento especial por ser un líder de inspiración y motivación, así como un ejemplo a seguir. El reconocimiento fue por parte de la organización Little League International, la cual anunció que nombraría a Champ Pederson al Salón de la Excelencia de las Ligas Pequeñas (Little League), el honor más grande que pueda recibir un integrante de Little League.

“Me siento muy bien, me siento bendecido”, dijo Champ Pederson, quien nació con síndrome de Down, una condición genética.

Además de jugar béisbol de ligas pequeñas, Champ ha participado en los Special Olympics. En los playoffs de la Serie Divisional de la Liga Nacional en 2015, Adrián González le pidió a Champ que le diera aliento al equipo antes del Juego 5 de la serie divisional. También ha hecho el lanzamiento ceremonial en Dodger Stadium, entre muchas cosas más.