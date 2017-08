Llegó el ¡Eeehhh... P#"&! a la Liga MX femenil

El polémico grito que dejó huella en el futbol varonil de México, ya alcanzó a la recién creada Liga MX femenil.

María Víctor, portera del Veracruz, fue víctima del grito "¡Eeehhh... P#ta!", el sábado pasado en el Estadio Morelos, reveló ayer su compañera, la defensa Kenya García.

"Para nosotros fue nuevo que te gritaran y te quedas (sorprendida) pero no te lo esperas y no puedes cambiar nada, obviamente sí te saca de onda porque somos mujeres y debería de haber un poco más de respeto", explicó la zaguera. "Pero no puedes ir con cada uno y decirle 'oye, cálmate', debería cada equipo hablar con su afición".

El conjunto jarocho cayó 2-1 ante Monarcas en su debut dentro, por lo que buscará este sábado el triunfo en casa, al recibir al Pachuca en el Estadio Luis "Pirata" de la Fuente.

"Para cada una de las jugadoras que participamos en la Liga MX es un sueño pisar tu estadio, con toda la gente, es un gran sueño", agregó García.