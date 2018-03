Pueden pagar por no descender en la Liga MX

Francisco Guasco / EFE

El jugador de Puebla Lucas Cavallini festeja una anotación ante Veracruz hoy, viernes 19 de enero de 2018, durante el juego correspondiente a la jornada 3 del torneo mexicano de fútbol celebrado en el estadio Cuauhtémoc en la Ciudad de Puebla (México). EFE/Francisco Guasco ** Usable by HOY and SD Only **