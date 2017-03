Ponen árbitros ejemplo a futbolistas en Liga MX

El paro realizado por los árbitros el viernes pasado, pidiendo justicia para imponer los castigos, es algo de lo que deben tomar ejemplo los jugadores, de acuerdo al auriazul Alejandro Castro.

"Creo que es una enseñanza para todos, el hecho de que haya pasado esto, los jugadores debemos estar más unidos es una gran enseñanza", expuso.

"Si bien es cierto que somos ejemplo para muchas personas, creo que hay demasiada violencia en las calles para que lo provoquemos también en la cancha, sabemos que no fue lo mejor, pero hay que respetar a los árbitros".

Castro mencionó que a él nunca le ha faltado al respeto un silbante, pero reiteró que debe prevalecer una sana relación entre ambas partes en la cancha.

"Es un tema bien complicado y si lo dicen varios compañeros hay que poner atención, el respeto debe ser mutuo, si quieres recibir respeto hay que darlo también", apuntó.

"No recuerdo haberme sentido agredido, es normal la calentura, los árbitros se pueden enojar es algo que pasa, pero nunca he faltado ni me han faltado al respeto".

El defensa de los Pumas reveló que se reunieron con Rafael Márquez y el tema de la Asociación de futbolistas sigue su marcha.

"Se tuvo una reunión y que mejor que Rafa que hizo este movimiento porque es la persona con todos los elementos y tiene nuestro apoyo", abundó.

Sobre la sanción a Pablo Aguilar y Enrique Triverio indicó todos están expuestos y ojalá se aprenda de esta experiencia.

"Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos, es una situación que a nadie agrada, estamos expuestos a que nos pasé y hay que apoyarnos, hay que estar unidos, ojalá que todos aprendamos de esto", apuntó.