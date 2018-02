Muestran poco jugadores de la Liga MX en juego 'molero'

Juan Carlos Osorio puede ahorrarse las jaquecas.

En la última oportunidad para que los futbolistas de la Liga MX hicieran dudar al técnico al armar la lista mundialista, México derrotó 1-0 a Bosnia y Herzegovina, un resultado tan justo en la pizarra como en el funcionamiento en el Alamodome.

México tuvo la posesión de balón, pero no la profundidad. No es sencillo jugar como equipo con apenas dos entrenamientos encima, mucho menos con la idea de que no hay mañana. Aun así, Hugo Ayala anotó al 65' con un cabezazo a segundo poste, un gran remate en el que fue a buscar el balón tras el tiro de esquina cobrado por Jonathan dos Santos.

En ese contexto, Elías Hernández mostró más ímpetu que claridad, mientras que Orbelín Pineda tampoco exhibió argumentos como para ir a Rusia, pese a que apenas hace un año el técnico colombiano lo candidateaba para jugar en Europa.

El debutante Jonathan González apenas logró una gambeta que le valió una plancha del rival jugando como volante interior y no en la contención, mientras que Rodolfo Pizarro apenas gozó de 20 minutos (con todo y la compensación), para convencer a Osorio; el de las Chivas exhibió su habilidad en una serie de recortes, pero dudó un instante y por ello no trascendió.

Otros ni siquiera tuvieron la opción de crear un dilema al DT. Los porteros Jonathan Orozco y Gibrán Lajud vieron desde la banca a Rodolfo Cota. El defensa César Montes tampoco participó.

A Jesús Molina y a Jorge Hernández les dio 45 minutos como mediocentros, a ver si en una de ésas le quitan el sitio a Héctor Herrera, Diego Reyes o hasta a Edson Álvarez.

Bosnia no hizo sudar a Cota. El partido sirvió para que Osorio le regalara un poco de ritmo futbolístico a los jugadores de la MLS. A los Dos Santos, Giovani y Jonathan, les dio un tiempo, mientras que Carlos Vela jugó todo el partido, aunque fue perdiendo gas.

También le dio minutos a Oswaldo Alanís, pero al zaguero le ganaron la espalda varias veces; las consecuencias de no jugar con Chivas.

Henry Martin, el único centrodelantero, tuvo pocas opciones. Javier Aquino voló una vez el balón y en otra la abanicó, aunque es uno de los futbolistas que pisan más fuerte camino a Rusia.

El 23 de marzo, México se medirá a Islandia ya en la Fecha FIFA, con el grueso de la plantilla que irá al Mundial y ya muy pocos de los elementos que ayer le pegaron a Bosnia.