Fechas y horarios de semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF 2017

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) confirmó los emparejamientos y el calendario de partidos para las semifinales de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2016/17, el torneo de clubes más prestigioso de la región.

La ronda de semifinales comenzará el martes, 14 de marzo de 2017, con la primera de las dos series entre la MLS/Liga MX. El actual campeón de la Liga MX, Tigres UANL recibirá a los Vancouver Whitecaps FC, en Monterrey, el martes 14, a las 10:00 PM ET (8:00 PM local). Las semifinales continuarán el miércoles, 15 de marzo, cuando el cuatro veces campeón de CONCACAF, CF Pachuca, visite al FC Dallas, campeón de la US Open Cup 2016 y MLS Supporter Shield, a las 8:00 PM ET (7:00 pm local).

Las vueltas de las semifinales se llevarán a cabo el 4 y 5 de abril, comenzando el martes, con el partido entre el CF Pachuca y FC Dallas, a las 10:00 PM ET (9:00 PM local). El miércoles, se determinará al segundo finalista en el BC Place de Vancouver, cuando Tigres UANL visite a los Vancouver Whitecaps FC, a las 10:00 PM ET (7:00 PM local).

Las series finales de ida y vuelta entre los dos ganadores de las semifinales se disputará durante las dos últimas semanas de abril del 2017.

Calendario de las Semifinales de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2016/17

*ET (hora local)

Martes, 14 de marzo de 2017

22:00 (20:00) Tigres UANL (MEX) v Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Miércoles, 15 de marzo de 2017

20:00 (19:00) FC Dallas (EE.UU.) v CF Pachuca (MEX)

Martes, 4 de abril de 2017

22:00 (21:00) CF Pachuca (MEX) v FC Dallas (EE.UU.)

Miércoles, 5 de abril de 2017

22:00 (19:00) Vancouver Whitecaps FC (CAN) v Tigres UANL (MEX)

Estadios Oficiales para las Semifinales

*En orden alfabético

CF Pachuca (MEX) – Estadio Hidalgo, Pachuca. México

FC Dallas (EE.UU.) – Toyota Stadium, Frisco, TX, EE.UU.

Tigres UANL (MEX) – Estadio Universitario, Monterrey, México

Vancouver Whitecaps FC (CAN) – BC Place, BC, Canadá