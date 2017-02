Liga MX: Hay "FASTIDIO" y desconfianza en el América

VIDEO: ¿Por qué llora 'Chaco' Giménez?

El argentino Christian 'Chaco' Giménez, un jugador extranjero de calidad que han llegado a México, es un referente del Cruz Azul de los años reientes: lucha y entrega, pero con las manos vacías.

...y esa una deuda que lo hace llorar. "Me pongo mal porque he salido campeón en todos lados y acá (Cruz Azul) no lo puedo hacer", dijo el hábil atacante en una entrevista.

La Máquina no gana una liga desde 1997, no ha clasificado a la Liguilla en los recientes cinco torneos y en el actual certamen vive una mala racha con el estratega español Paco Jémez al mando.

"Soy una persona muy dichosa de poder vestir estos colores", agregó Giménez, quien ha perdido finales con La Máquina.

En la nueva etapa, el equipo solo registra un triunfo, que ilusionó (otra vez) a sus fans, pero fue un espejismo.

La entrevista se realizó en el salón de la fama del club, donde 'El Chaco' sabe que será difícilmete estará, pues no ha logrado ser campeón de liga con La Máquina. Pero el argentino es agradecido: "Le agradezco a México, pues este país me ha dado todo".

Cruz Azul recibe al Querétaro este sábado, en la fecha 5.