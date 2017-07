VIDEO: ESCÁNDALO en el Monterrey

Walter Gargano, mediocampista del Monterrey, no aguantó más y explotó en contra del entrenador de los Rayados, el argentino Antonio Mohamed, a quien acusó de malos tratos y de querer cobrarle por jugar.

Mohamed le pidió que se retracte, pero señaló que procederá legalmente contra el jugador.

El cobro de comisiones por jugar es un secreto a voces en el futbol, nunca aceptado y nadie denuncia, pues hacerlo significa ser marginado y 'borrado'.

Todo empezó cuando Gargano declaró al programa 'Último Arco' de Uruguay que los últimos seis meses con el Monterrey sufrió mal trato de parte de Mohamed: "El entrenador en Monterrey se portó muy mal. Yo quiero salir del club".

Gargano está entrenando con las Fuerzas Básicas del club, pues aunque tiene un año más de contrato, no entra en planes del 'Turco'; señaló también que el trato que recibe de la directiva no es el ideal.

"Algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta (dinero). No me gusta que me toquen mi dinero porque me lo gané", señaló Gargano, sin decir el nombre de Mohamed.

"Son parte del negocio, negociaciones que se hacen. Cuando llegué hubo unas cosas que no me gustaron y a él le molestó eso”.

"No puedo rescindir contrato con Monterrey. Es mucho dinero. Aparte el equipo no quiere cederme a préstamo", señaló.

Tras sus palabras, Gargano se disculpó por las declaraciones que hacían referencia a Mohamed.

El entrenador del Monterrey señaló a la prensa loca que no basta las excusas y procederá legalmente: "Ninguna disculpa en redes sociales me llena. Gargano tiene que afrontar las consecuencias y demostrarlo ante la justicia".

Señaló que si un jugador declara 'caliente' no justifica lanzar acusaciones en su contra: "Cuando estuvimos frente a frente no dijo nada. Él compartió dos años con nosotros, me conoce muy bien, a mí me conoce todo mundo en México, sabe la clase de persona que soy".

El presidente deportivo del equipo, Duilio Davino, solo exhortó a jugador a que presente pruebas, ante la gravedad de los dichos.