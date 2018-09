Las 'joyas' del Real Madrid

El Real Madrid presumió a todo el mundo que tiene en su nómina a los mejores jugadores de la actualidad: Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane y Thibaut Courtois -junto al presidente Florentio Pérez- posan en una imagen donde exhiben los premios recibidos en la gala de la FIFA.

Modric, con sus dos premios: 'The Best' y en el once de mejores jugadores del mundo, destaca en el grupo donde también fueron elegidos Courtois, Ramos, Marcelo y Varane.

Todos ellos con sus galardones posaron sonrientes junto all presidente, en una imagen que vale oro por la calidad reunida en sus elementos.

Son días de fiesta en el madridismo, que muestra en lo alto que la vida sigue luego de la partida del estelar Cristiano Ronaldo al Juventus de Italia, ante la mirada del acérrimo rival Barcelona y sus aficionados.