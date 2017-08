Tri: Lamenta Osorio que sus seleccionados jueguen en la MLS

Sin minimizar la MLS, Juan Carlos Osorio lamenta que Jonathan y Giovani Dos Santos, así como próximamente Carlos Vela, no jueguen en Europa.

"Convencer al jugador mexicano que el futbol europeo es el mejor del mundo y que uno a los 25, 26, 27, 28, 29, 30 años, debe estar pensando, 'yo por mis condiciones, tengo que jugar en Europa'".

"Y nada contra la MLS, pero es que ni la MLS ni la Liga mexicana ni la Liga argentina ni la Liga brasileña, para citar otras, tienen el nivel de las Ligas europeas".

El defensor panameño Adolfo Machado percibe soberbia en la selección mexicana, a la que enfrentarán este viernes en el Estadio Azteca en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. "Los mexicanos viven de la historia, se creen la última Coca Cola del desierto... Deben entender que esto (futbol) ha cambiado y Panamá ha evolucionado mucho", expresó el futbolista que apenas reportó a la concentración luego de sufrir los estragos del huracán Harvey. "Es bueno que a Panamá lo menosprecien... allá arriba hay un Dios y tenemos fe en que podemos sacar un buen resultado", agregó. Panamá jugará sin su líder Román Torres y sin su figura en la portería, Jaime Penedo, pues ambos están suspendidos. En el seno de la selección canalera también aceptaron que contra México siempre hay temor de que las marcaciones arbitrales les perjudiquen.

"Y estimo profundamente a Giovani, a Jonathan, a Carlos, pero por el bien del futbol mexicano, los tres tienen el talento para estar allá, y deberían estar allá", dijo el timonel del Tricolor a Univisión Deportes.

Los hermanos Dos Santos juegan en el Galaxy, mientras que Vela se incorporará en enero al equipo de reciente creación, Los Ángeles FC.

En otro tenor, el técnico colombiano defendió sus rotaciones, sobre todo porque le han permitido palpar qué jugadores soportan el peso de representar a la selección mexicana y cuáles no merecen ser nuevamente convocados.

México vs Panamá en semifinales de Copa Oro 2015: una cicatriz que aún no cierra en los canaleros y que se recuerda en cada choque contra al Tri. Semifinales de la Copa Oro 2015: México perdía 1-0 y estaba al borde de la eliminación. Un penalti polémico contra Panamá, reclamos, empujones, luego otro penalti y 2-1 a favor del Tri en tiempo de compensación. Desde entonces en cada choque los panameños expresan temor por el arbitraje. Esta vez México enfrentará el viernes a Panamá en el Estadio Azteca, a un paso de ganar el boleto al Mundial Rusia 2018 anticipadamente. No importa lo que hagan los demás rivales, inmersos en pujas aparte. México se asegurará el viaje al Mundial de Rusia si derrota en su bastión a Panamá al reanudarse el viernes el hexagonal final de la CONCACAF, que entra en fechas decisivas: Costa Rica y Estados Unidos buscarán mantenerse en los puestos de clasificación directa, en tanto que Panamá y Honduras, en una disputa aparte, le apuntan más al repechaje. Con solo cuatro fechas por disputarse en una eliminatoria que otorga tres boletos directos y una repesca, México está solitario en la punta con 14 puntos de 18 posibles. Le siguen Costa Rica (11), Estados Unidos (8), Panamá (7), Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).

"Que le hemos dado oportunidad a muchos jugadores, totalmente, no me arrepiento de esto".

"Hay jugadores que ya no están, tengo mi conciencia muy tranquila porque han estado y hemos decidido que no deben de estar porque hay mejores que ellos en su posición, o actos de indisciplina, o porque no son parte de un grupo o no mostraron tener la capacidad para ser parte de un grupo competitivo", expresó Osorio.