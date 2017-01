Gio: hay interés mutuo para que Jonathan juegue en el LA Galaxy

Durante una reunión con la prensa angelina de cara a la nueva temporada de la MLS, la última pregunta para el jugador del Galaxy, Giovani Dos Santos, fue: ¿Qué jugador en todo el mundo te gustaría que fuese firmado por la Liga?

Con una sonrisa, el mediocampista mexicano respondió: Mi hermano (risas).

Unos minutos antes, el seleccionado mexicano había reconocido el interés del Galaxy de Los Ángeles por su hermano Jonathan Dos Santos y también confirmó que el jugador del Villarreal quiere ser parte de la MLS.

De acuerdo a varias fuentes, Jonathan está en la mira del conjunto galáctico, junto al atacante Romain Alessandrini. El Galaxy tiene dos cupos de Jugadores Designados abiertos tras las salidas de Robbie Keane y Steven Gerrard.

Jonathan, de 26 años y quién aún está bajo contrato con el Villarreal, estaría buscando un mejor contrato del que su hermano tuvo con el Galaxy el año pasado: $4.5 millones.

“Hay interés de ambas partes, se ha hablado pero hasta el día de hoy no se tiene ninguna respuesta, sigue siendo jugador del Villarreal y veremos que se puede hacer”, indicó Giovani, quien jugará su segunda temporada completa con el Galaxy.

Jonathan y Giovani jugaron juntos en el Villarreal y también en las fuerzas básicas del Barcelona, pero aún desean ganar campeonatos juntos.

“Siempre ha sido mi sueño y su sueño de que juguemos en el mismo equipo. Hay una chance y ojalá que pronto que podamos estar juntos”, expresó Dos Santos. “Lo he hablado con él, estoy consciente que él tiene ganas de en un futuro no muy lejano pueda pasar. Sé que hay interés del club pero es jugador del Villarreal y ahora no se puede tener una respuesta en concreto”.

Por otra parte, Dos Santos expresó su interés por jugar la Copa Confederaciones con México este verano pues es “un torneo grande y como jugador, siempre quieres jugar en los mejores torneos”.

El número 10 del Galaxy ya tiene un nuevo entrenador, Curt Onalfo, quien reemplazó a Bruce Arena cuando este último se fue a la selección de Estados Unidos.

“Bruce fue una parte importante en la historia del club, le deseo lo mejor con los Estados Unidos, menos en las eliminatorias. Pero ahora Curt conoce muy bien al club y a los jugadores, estoy seguro que va a sacar lo mejor de cada jugador”.

Pero probablemente al que más extrañará es Keane, el goleador irlandés que fue un mentor para él.

“Robbie fue un compañero, fue un gran amigo, fue un gran apoyo, importantísimo. Le aprendí muchísimas, pero con lo más me quedo fue la amistad que pude hacer con él”.