VIDEO: Arquero del Galaxy comete grave error

El arquero del Galaxy, Clement Diop, ha tenido salidas desafortunadas desde que el titular Brian Rowe se lesionó, pero este sábado tuvo una noche extra fatal cuando Roger Espinoza reventó un disparó fuera del área al minuto 23 del partido ante Kansas City. El tiro fue directo al cuerpo del francés, quien trató de despejar con el puño, pero el balón entró al fondo de las redes.

Espinoza with the rocket to give @SportingKC a 1-0 lead. #LAvSKC https://t.co/xGNTsogK9V