LAFC se vuelve a atragantar y Galaxy le roba un punto en casa

Dicen que un rayo no vuelve a caer en el mismo lugar, pero el LAFC no está tan seguro de eso después de lo sucedido el jueves por la noche en el Banc of California Stadium.

Tal como sucedió en el primer encuentro en Carson a inicio de la temporada cuando ganaban 3-1 y terminaron perdiendo 4-3, el jueves tenían el partido dominado 2-0 y se cansaron de fallar. Al final, terminaron viendo el reloj pues el Galaxy les empató 2-2 y el LAFC estuvo a punto de perder de nuevo en lo que fue el primer partido de estos dos equipos en casa de los Negro y Oro.

El LAFC parecía que tendría una noche dulce cuando Carlos Vela anotó al minuto 7 y luego Lee Nguyen agregó otro tanto 13 minutos después. Ya para el minuto 70, el Galaxy parecía ser superado ampliamente por el conjunto de Bob Bradley.

Al minuto 7 de acción, Vela anotó de cabeza al recibir un centro perfecto de Adama Diomande, quien había rescatado la pelota en una jugada anterior.

Al minuto 19, Nguyen anotó un bello gol de tiro libre al vencer la barrera por el costado derecho de Tyler Miller, que quizá pudo hacer algo más.

El LAFC falló en varias ocasiones sus oportunidades en la primera y segunda mitad hasta que Romain Alessandrini concretó la jugada que tuvo al minuto 81.

El portugués André Horta hizo su debut al ingresar al minuto 74 y poco después se equivocó al dar un pase atrasado a Ola Kamara, quien quedó solo ante el arquero, lo eludió y firmó el empate.

El Galaxy siguió insistiendo y estuvo a punto de llevarse los tres puntos nuevamente ante un LAFC que volvió a pagar caro su falta de definición.

El LAFC se tuvo que conformar con un punto, que los deja con 36 puntos, en el segundo lugar del Oeste, mientras que el Galaxy acumula 32 puntos, en cuarto puesto.

El partido no tuvo mayores incidencias fuera de la cancha, más que algunos conatos de bronca entre aficionados.

También, algunos de los aficionados del Galaxy se quejaron de que la seguridad les pidió estar separados en la sección 217, mientras que los seguidores del cuadro galáctico querían estar juntos para "hacer más ruido”.

El exjugador de los Dodgers, Adrián González, fue invitado a la ceremonia antes del cotejo.