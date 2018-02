Uniformes de LAFC tienen un toque retro; el primero es todo negro y el segundo es todo blanco   

En un año mundialista, Los Angeles Football Club portará en su primera temporada en la liga estadounidense uniformes retro, con diseños inspirados en el Mundial de 1990, como homenaje a las camisetas del pasado de adidas, la marca oficial en la Major League Soccer.

Como fue anunciado hace unas semanas, el patrocinador principal, YouTubeTV, estará por todo el pecho en los uniformes.

El uniforme primario del equipo comandado por Bob Bradley será totalmente negro y oro, con el slogan “shoulder to shoulder” (de hombro a hombro), como referencia al club y a los aficionados que han trabajado juntos para construir el nuevo equipo, según informó el equipo. El primer uniforme viene con pantalones y calcetas negras.

Te presentamos los uniformes del LAFC en la primera temporada en la MLS.

El uniforme principal tiene otro slogan que dice “Heart of the City-City of Angels” (El corazón de la ciudad, la ciudad de Los Ángeles).

El indumentaria secundaria o de visitante será totalmente blanca, con oro en el escudo y en los hombros. El segundo uniforme también tiene un slogan que dice “Inaugural Season” (Temporada inaugural). El set lo completan unos shorts blancos y calcetas blancas.

Cortesía LAFC Este será el segundo uniforme de LAFC Este será el segundo uniforme de LAFC (Cortesía LAFC) (Cortesía LAFC)

Las camisetas auténticas tendrán una fábrica especial que ayuda a los jugadores a controlar el calor.

La temporada de la MLS inicia el domingo, 4 de marzo, para el LAFC en su visita a Seattle. El conjunto angelino estrenará su estadio el 29 de abril nuevamente ante los Sounders, subcampeón de la liga.

Esta tarde, en Los Ángeles se celebrará un evento oficial para el lanzamiento de los uniformes.