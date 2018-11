LAFC dice estar 'decepcionado' por canto de 'put@' en último partido

El presidente y propietario de LAFC, Tom Penn y Josef Zacher, presidente del Grupo 3252, emitieron la siguiente declaración después de que el jueves por la noche, durante el partido que perdieron por 3-2 ante el Real Salt Lake, algunos aficionados arrojaron objetos a la cancha y también, la parte Sur del estadio, repitió un canto homofóbico que ya habían erradicado durante toda la temporada.

“Los Angeles Football Club (LAFC) y la Unión Independiente del Grupo 3252 no tolerarán el grito ofensivo durante los saques de meta en el Banc of California Stadium. Estamos decepcionados y molestos de que volvió a resurgir anoche en nuestro encuentro y entendemos que tenemos que hacer algo al respeto”, dijo el comunicado publicado en inglés y en español por LAFC.

Durante el final del encuentro, frustrados por el exceso de tiempo perdido deliberadamente del arquero Nick Rimando, aficionados del LAFC lanzaron objetos a la cancha y también gritaron “put@” al guardameta.

Bob Bradley and forward Christian Ramírez talk about the “put@“ chant and the #lafc fans throwing stuff on the field at crucial times during the match pic.twitter.com/2hdek1Zolc