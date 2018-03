LAFC muestra personalidad, determinación y concentración pero el futbol necesita mejorar

Basado en su primer resultado, el debut de Los Angeles Football Club en la MLS fue de ensueño.

El triunfo en Seattle el domingo pasado, en uno de los estadios más difíciles de la liga, con un pase de gol de su estrella Carlos Vela y un tanto del joven Diego Rossi, fue el guion perfecto para el histórico triunfo por la mínima diferencia.

Ningún equipo de expansión había ganado en su primer partido desde que Vancouver lo logró en 2011. LAFC logró el triunfo en su primera visita, en el primero de seis partidos fuera de casa antes de inaugurar su estadio, el Banc of California Stadium, el 29 de abril.

“Nos quedan cinco partido más [fuera de casa], cuando regresemos, el futbol y el equipo van a estar mejor”, reconoció el entrenador Bob Bradley.

Este martes, tanto Bradley como Rossi tomaron las cosas con calma y hablaron de las cosas buenas que hicieron el domingo, como aguantar el resultado y tener mucha personalidad, así como las cosas que habían que mejorar.

